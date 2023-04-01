38-летняя жительница Удмуртии устроила наркопритон в своей квартире

Наркопритон накрыли в Сарапуле Фото: Архив КП

В Сарапуле полицейские ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время проверки в квартире были хозяйка и еще три человека в состоянии наркотического опьянения. В доме были предметы для потребления веществ. Выяснилось, что владелица помещения постоянно предоставляла свое жилище для приготовления и употребления наркотиков.

Составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ – «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Наказание составляет до четырех лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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