С гвардии ефрейтором, погибшем на Украине, простились в Удмуртии

Боец посмертно получил орден мужества Фото: Архив КП

В Балезинском районе Удмуртии похоронили Петра Шабанова, гвардии ефрейтора, который погиб на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Боец получил осколочные ранения. Позже он скончался в госпитале.

Семье передали Орден мужества, который Петр Шабанов получил посмертно. Похороны прошли с воинскими почестями. Семье оказывают поддержку.

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