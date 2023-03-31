Реформа, перерасчет, призыв: Какие изменения принесет нам апрель

Главные изменения месяца Фото: Мария Бакланова

Богат апрель на изменения в федеральном законодательстве. Но новшества будут не только на уровне страны, но и республики. «Комсомолка» расскажет обо всем подробнее.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

Пособия пересчитают

Семьи с детьми в возрасте от трех до семи лет с апреля получили право на перерасчет детских пособий. Выплаты могут вырасти в 1,5 – 2 раза. Рассчитывать на эту меру поддержки могут те, чей среднемесячный доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Если семья получает право на перерасчет, доплата придет за первые три месяца 2023 года. Однако если после получения перерасчета выяснится, что семья приобрела дорогостоящее имущество (квартиру, машину и т. д.), возможно полное лишение пособия.

Рубль уйдет в цифру

Цифровой рубль можно будет протестировать с 1 апреля. Он появится в 13 банках страны и по стоимости равен обычному. Им можно будет оплачивать покупки в магазинах и на электронных площадках. Хранить цифровой рубль можно будет в банке, а позднее – в электронном кошельке.

Пенсии проиндексируют

После повышения на 3,3% средний размер социальных пенсий составит 10 193 рубля. Напомним, что эта выплата назначается тем, у кого не хватает стажа для выплаты страховой пенсии. Ее получают также инвалиды и потерявшие кормильца.

Если социальная пенсия является единственным источником дохода для гражданина и она ниже прожиточного минимума, получателю доплатят разницу.

Оплата ОДН изменится

Общедомовые нужды – это затраты на уборку, работу лифта, электроэнергию. С 1 апреля начисления будут проводиться по фактическому потреблению. Если счетчиков в доме нет, то размер будет определяться по нормативам (рассчитывается в домах с похожими конструктивными особенностями в такой же климатической местности).

Приложения будут российскими

С апреля все электронные устройства будут оснащены российским программным обеспечением. Речь идет о смартфонах, планшетах, ноутбуках и персональных компьютерах.

Обновили экзамены на права

Тех, кто будет сдавать экзамены на права после 1 апреля, ждут новшества. Упражнений на площадке уже не будет, вместо них придется выполнить дополнительные задания в черте города в условиях реального дорожного движения. Рядом с водителем будет находиться инспектор ГИБДД, а инструктор – на заднем сидении. Траекторию движения экзаменатор будет выбирать непосредственно во время испытания.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

Парад Победы

Репетиции Парада Победы начались. Фото: архив редакции «КП – Ижевск»

Его репетиции уже начались, а значит, до 20 апреля периодически будет закрываться парковка перед зданием администрации на Пушкинской, 267. Оттачивать каждое движение участники Парада будут по вторникам и четвергам с 22:00 до 24:00.

Призыв

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Отдавать долг Родине отправятся молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Штрафы

В апреле будет действовать постановление «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Удмуртской Республики». Штрафовать будут за превышение предельного числа домашних животных, выгул собак вне обозначенных мест, за то, что хозяин не убрал экскременты питомца во время прогулки, и т. д.

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