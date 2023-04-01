Алкоголизм на 65% зависит от генов

Алкоголизм зависит от привычек в семье, дохода и других факторов Фото: Архив КП

Любая зависимость может быть обусловлена наследственностью, но немаловажную роль играют другие факторы. Об этом RT рассказала врач-генетик Ирина Колесникова.

«Практически все особенности организма определяются генами. Так, на молекулярном уровне запрограммированы цвет глаз, длина ступни, реакция на боль и многое другое. То же самое касается риска развития определенных заболеваний. Например, некоторые тяжёлые патологии вроде муковисцидоза или гемофилии возникают из-за поломки всего одного гена», – говорит эксперт.

Зависимость формируется так же, но во многом важно влияние среды. Здесь работают гены, которые отвечают за кодирование работы гормонов счастья. Люди с определенным набором генов получают больше удовольствия от никотина, алкоголя, кофеина, но меньше страдают от последствий.

Это не означает, что с детства человек становится зависимым. Важную роль играют привычки в семье, травмирующие события, социальное положение, доход.

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