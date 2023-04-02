Гороскоп на день: 3 апреля Водолеи погрузятся в сладкие грезы, а Близнецы – в переживания

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Приготовьтесь к удивительному Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

ОВЕН

Жизнь заиграет яркими красками. Уверенно отстаивайте свои позиции и двигайтесь вперед, к цели.

ТЕЛЕЦ

Поиск легких путей не для вас. Звезды советуют не нагнетать ситуацию. Успех не за горами.

БЛИЗНЕЦЫ

Излишнее беспокойство может стать причиной недопонимания с родными и близкими людьми. Постарайтесь не драматизировать. Жизнь подскажет выход.

РАК

Счастье и удача придут вместе с письмом от человека, новостей от которого вы очень ждете. У вас появиться шанс построить с ним отношения.

ЛЕВ

Сохраняйте спокойствие даже в самой стрессовой ситуации. Вам предстоит стать светом во тьме для духовно близкого вам человека.

ДЕВА

Желание отдаться пороку будет оправдано. Но последствия ваших действий не может спрогнозировать даже Вселенная. Будьте осторожны.

ВЕСЫ

Судьбу обмануть не удастся, как бы вы ни старались. Звезды советуют вам пустить все на самотек и принять то, что для вас уготовано.

СКОРПИОН

Энергия жизни наполнит ваш разум и тело. У вас получиться найти решение давно волнующего вас вопроса.

СТРЕЛЕЦ

Не всем мечтам дано воплотиться в реальность. Пришла пора снять розовые очки. Время выбора. Сосредоточьтесь на цели, которая действительно вам важна, и двигайтесь к ней.

КОЗЕРОГ

Внутренняя сила поможет вам справиться с проблемой нехватки опыта и выйти сухим из воды.

ВОДОЛЕЙ

Пришла пора погрузиться в сладкие грезы. Сегодня, как никогда важно хоть ненадолго побыть мечтательным ребенком.

РЫБЫ

Страхи и смятения отойдут на второй план. Не стоит быть импульсивным в своих решениях. Звезды советуют вам сегодня стараться соблюдать умеренность и баланс.

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