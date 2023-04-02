В Удмуртии введены ограничения на движение большегрузов

ограничения связаны с «просушкой» дорог

Весеннее ограничение для движения грузового транспорта с 1 по 30 апреля ввели на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Миндортранса.

По данным ведомства, подобная мера вызвана необходимостью «просушки» дорог, чтобы предотвратить возможное разрушение дорожного полотна после зимы и половодья.

«Просим водителей соблюдать временные дорожные знаки. На дорогах будут работать передвижные посты весового контроля, а также организовано патрулирование инспекторами ГИБДД», – прокомментировал ситуацию вице-премьер республики Игорь Асабин в своих социальных сетях.

Полный список дорог и ограничений опубликован на сайте Миндортранса.

Важно отметить, что вводимые ограничения не распространяются на перевозку пассажиров автобусами, доставку продуктов, сельхозтехники, дорожной техники и т.д.

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