Жители Удмуртии потеряли более 3 миллионов рублей из-за мошенников

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии зафиксировано 5 случаев попыток хищения денежных средств дистанционно. 4 эпизода стали удачными для мошенников, которые получили в свои руки более 3 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Во всех пяти случаев мошенники звонили по телефону и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Так 24-летний житель Глазова лишился более 2 миллионов рублей, когда пытался предотвратить «незаконную транзакцию» и под диктовку преступника перевел деньги на так называемый «безопасный счет».

Подобные случаи произошли в других городах республики. Два в Ижевске и один в Сарапуле. В этих случаях злоумышленники смогли суммарно похитить почти 1,3 миллиона рублей.

Также известно о жительнице Глазова, которая не попалась на удочку злоумышленников и вовремя прекратила разговор.

«По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений», – говорится в сообщении ведомства.

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