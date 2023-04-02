За последние две недели в Удмуртии погибло два рыбака

Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии

За минувшие две недели в Удмуртии зафиксировано два случая смерти человека во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Первое происшествие случилось 23 марта в Завьяловском районе. Мужчина утонул во время рыбалки на пруду около деревни Русский Вожой.

Второе происшествие произошло 1 апреля.

«Очевидцы сообщили о том, что рыбак упал в воду на р. Ува с. Вавож. Мужчина рыбачил в районе гидротехнического сооружения. В настоящее время идут поиски», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС просят жителей Удмуртии быть благоразумными, соблюдать осторожность, не выходить на лед и закрыть сезон рыбалки до его таинья.

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