Подозреваемая в убийстве на почве ревности женщина задержана в Удмуртии

Подозреваемая задержана Фото: Закиров

В Сюмсинском районе Удмуртии задержана ранее судимая 46-летняя местная жительница. Женщина, подозреваемая в убийстве жительницы соседней деревни. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, подозреваемая отправилась в соседнюю деревню в поисках своего сожителя.

«Обнаружив мужчину в доме одной из местных жительниц, она на почве ревности несколько раз ударила спящую женщину ножом, после чего скрылась. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемая задержана. В рамках следствия назначены необходимые экспертизы.

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