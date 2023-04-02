В Удмуртии отремонтировали два сельских дома культуры

В ДК созданы условия для репетиций и занятий. Фото: архив редакции «КП – Ижевск»

Два обновленных дома культуры открылись в Увинском и в Сарапульском районах республики. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ремонт был выполнен в рамках проекта «Культура малой Родины». Всего в 2023 году планируется отремонтировать 19 сельских домов культуры, а также закупить новое оборудование еще в 9.

В зданиях обновили кабинеты, создали комфортные условия для занятия танцами и репетиций коллективов, заменили окна и двери.

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