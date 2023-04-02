Основы программирования БПЛА предложили включить в школьный курс информатики

Новые технологии появятся в школах Фото: Мария Бакланова

Темы, интересующие младшее поколение, должны развивать должны развивать образование. Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить основы программирования и управления дронов в школьный курс информатики. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что детям интересны новые технологий. Но изучить их они могут только в некоторых кружках и секциях дополнительного образования. В то же время данные знания отвечают современной повестке. Операторы дронов нужны для аэрофотосъемки, патрулирования, геодезических изысканий и мониторинге различных объектов.

«Несмотря на свою значимость для детей, в настоящее время основы создания и управления беспилотных летательных аппаратов доступны для школьников лишь в качестве дополнительного образования, в рамках кружков и секций. В этой связи прошу вас поручить рассмотреть целесообразность включения основ программирования, управления и эксплуатации БПЛА в школьный курс предмета информатики», — говорится в сообщении.

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