В акции «Большой удмуртский диктант» приняло участие около 3 тысяч человек

Фото: udmurtdiktant
В Удмуртии двенадцатый раз прошла ежегодная акция «Большой удмуртский диктант». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Тема диктанта 2023 года была приурочена к 125-летию со дня рождения знаменитых поэтов Родникового края – Кузебая Герда и Ашальчи Оки.
В мероприятиях акции приняло участие около 3 тысяч человек на 170 площадках, которые открылись по всей Удмуртии.
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