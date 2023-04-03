Начальницу отделения почты в Ижевске осудили за мошенничество

Женщину оштрафовали на 500 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

Вступил в силу приговор начальницы одного из отделений «Почты России» в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Известно, что женщина фиктивно нанимала на работу сотрудников, которые по факту не выполняли обязанностей. Их зарплату она забирала себе.

Экс-руководитель осуждена по части 3 статьи 159 УК РФ («мошенничество»). Во время судебного заседания она полностью признала вину. Суд оштрафовал ижевчанку на 500 тысяч рублей.

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