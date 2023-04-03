Общегородские субботники пройдут в Ижевске 14, 15 и 22 апреля

Горожане могут присоединиться к общегородским субботникам Фото: Архив КП

В Ижевске с 3 апреля начнется месячник по благоустройству города. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

К уборке просят подключиться управляющие компании и балансодержателей частных территорий и зданий. 14, 15 и 22 апреля пройдут общегородские субботники в парках, лесах и скверах.

Город уже начали чистить от смета. Каждый день вывозят от 250 до 300 тонн с дорог и тротуаров. Убирают мусор, который остался после таяния снега. Моют и чинят ограждения.

Во второй половине апреля начнется обработка парков, кладбищ и зеленых зон от клещей и грызунов.

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