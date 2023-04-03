Жителей Удмуртии предупредили о звонках мошенников с кода 977

Злоумышленники звонят в мессенджерах Фото: Амир Закиров

Заслуженный юрист России Иван Соловьев предостерег жителей Удмуртии о новом виде телефонного мошенничества. Об этом сообщает RT.

Звонки с кода 977 поступают через мессенджеры, при этом на аватарке высвечивается логотип крупного банка. Преступники представляются менеджерами, сообщают об одобренной заявке на кредит, но тут же заявляют о некоторой загвоздке.

«В качестве счета зачисления денег указан счет в другом банке», – объяснил Соловьев уловку мошенников.

Чтобы разобраться с этой проблемой людям предлагают перевести деньги на уже имеющийся счет, но для этого нужно сообщить номер карты, срок действия, смс на номер и CVV-код. Сразу после этого мошенники снимают со счетов все деньги и перестают выходить на связь.

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