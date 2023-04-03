Руководитель организации из Удмуртии обманул государство на 23 млн рублей

Уголовное дело передали в суд
Фото: Архив КП
Уголовное дело руководителя коммерческой организации по статье за уклонение от уплаты налогов передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, с 2017 по 2019 год мужчина вносил в налоговые декларации ложную информацию об отношениях с взаимозависимым юрлицом, а также с другими организациями. За два года он уклонился от уплаты налогов на 23 млн рублей.
На имущество экс-начальника наложен арест. Во время предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб на сумму свыше 15 млн рублей.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Общегородские субботники пройдут в Ижевске 14, 15 и 22 апреля
5 детских книг, которые помнят взрослые
Гороскоп на неделю: с 3 по 9 апреля Девам нужно откладывать деньги, а Тельцам распрощаться с некоторыми людьми