Экс-полицейский из Ижевска торговал информацией об умерших горожанах

Общая сумма взятки составила 340 тысяч рублей Фото: Архив КП

39-летнего бывшего полицейского из Ижевска осудили за продажу информации о скончавшихся горожанах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Ранее мужчина работал начальником смены дежурной части отдела полиции №5. С 2018 по 2019 год полицейский за деньги выдавал ритуальным агентствам информацию о недавно умерших жителях Ижевска и их родственниках. Общая сумма взятки составила 340 тысяч рублей.

После увольнения ижевчанин устроился на работу в ритуальное агентство и, работая по той же схеме, что и его взяткодатели, покупал ту же информацию у двух бывших коллег. Полицейские получили по 190 и 265 тысяч рублей соответственно.

Экс-стража порядка судили по части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Его приговорили к 9 годам лишения свободы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

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