Национальный музей Удмуртии подсветили синим цветом в знак поддержки людей с аутизмом

Фото: @elvira_pinchuk

Национальный музей Удмуртии им. Кузебая Герда присоединился к всемирной акции в поддержку людей с аутизмом «Зажги синим». Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук.

2 апреля здания, скульптуры и даже природные объекты во многих странах освещаются подсветкой, которая стала символическим цветом аутизма. Участие в акции подчеркивает масштаб и серьезность этой проблемы, а также помогает семьям, которые столкнулись с этим диагнозом, почувствовать себя частью большого сообщества и понять, что они не одни.

«Выбор цвета не случаен – у мальчиков диагноз «аутизм» регистрируется в 4 раза чаще, чем у девочек», – объяснила Пинчук.

Сейчас в Удмуртии насчитываются 338 детей с этим диагнозом. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, по сравнению с 2018 годом количество таких деток выросло в 3 раза. Для помощи родственникам пациентов с РАС в Удмуртии создали специальный сайт, на котором размещена информация о симптомах этого заболевания, его лечении и организациях, которые готовы помочь с возникающими проблемами.

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