Более миллиона рублей украл 18-летний житель Ижевска у пенсионеров

Уголовное дело передали в суд Фото: Амир Закиров

В Ижевске за мошенничество осудят 18-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, молодой человек был частью группы, которая специализировалась на краже денег у пенсионеров. Злоумышленники звонили пожилым людям и сообщали о якобы произошедших ДТП с их родственниками. Чтобы спасти родных от уголовной ответственности, жертвы мошенников соглашались заплатить деньги. Обвиняемый в роли курьера приезжал к пенсионерам и забирал указанные суммы. В декабре 2022 года он обокрал 4 пенсионеров. Общая сумма похищенного превысила 1 млн рублей.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору) направлено в суд для рассмотрения по существу. Поиски соучастников продолжаются.

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