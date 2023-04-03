Трамваи №5 и 8 не ходят по улице Халтурина в Ижевске

О причинах задержки транспорта не сообщается
Фото: Архив КП
С 15:18 по улице Халтурина в Ижевске не ходят трамваи №5, 8 в направлении Центра. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движение организовано следующим образом:
5 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Магистральная - ул. Огнеупорная.
С ул. Огнеупорной трамваи следуют по своему маршруту.
8 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная.
С ул.Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.
О причинах задержки транспорта не сообщается.
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