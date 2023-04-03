40-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве односельчанина

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В Ярском районе по подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным следствия, ночью 1 апреля мужчина выпивал с 52-летним односельчанином. Собутыльники поссорились и подозреваемый несколько раз ударил товарища руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В ведомстве отметили, что подозреваемый ранее был судим за угрозу убийством.
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