40-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве односельчанина

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ярском районе по подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По данным следствия, ночью 1 апреля мужчина выпивал с 52-летним односельчанином. Собутыльники поссорились и подозреваемый несколько раз ударил товарища руками и ногами. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). В ведомстве отметили, что подозреваемый ранее был судим за угрозу убийством.

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