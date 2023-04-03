Руководителя коммерческой организации в Удмуртии поймали на мошенничестве с субсидиями

Мужчина полностью признал вину Фото: Мария Бакланова

50-летнего директора коммерческой организации в Малопургинском районе осудят за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В октябре 2020 года мужчина отправил в органы власти данные о несуществующих сотрудниках организации и таким образом получил субсидию из регионального бюджета. Всего предприниматель украл 75,3 тысячи рублей. Следователи провели допросы и обыски, а также наложили арест на имущество обвиняемого. Мужчина полностью признал вину.

Уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с использованием своего служебного положения) направили в суд. Директору организации грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

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