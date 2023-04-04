16 тысяч рамок для ульев отправили из Удмуртии в Казахстан

Товару дали разрешение на экспорт. Фото: архив

В марте 2023 года из Удмуртии в Казахстан экспортировали 16 тысяч рамок для ульев. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Изготавливаются они из липы. Перед отправкой рамки проверили, никаких нарушений не обнаружили. Товару дали разрешение на экспорт.

С начала 2023 года из Удмуртии отправили 96, 49 кубометров брусьев из липы для монтажа бань и 16 тысяч рамок для ульев.

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