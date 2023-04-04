3 апреля в деревне Пирогово в Удмуртии произошел пожар

Площадь возгорания составила 150 кв.м. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
3 апреля 2023 года в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Пирогово Удмуртской республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.
По предварительным данным, пожар начался во дворе одного из домов, на территории которого было разбросано много мусора из пластика и резины. Это могло стать причиной быстрого распространению огня на другие дома.
Огонь повредил только кровлю и обшивку. Фото: пресс-служба МЧС по Удмуртии
К прибытию пожарных уже горели крыши двух частных домов. Жилые здания, а также строящуюся баню удалось спасти. Огонь повредил только кровлю и обшивку.
В 14:21 пожар успешно потушили. Площадь возгорания составила 150 кв.м.
К тушению привлекли 8 единиц техники и 25 человек. Причина и обстоятельства пожара выясняются.
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