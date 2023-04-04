Более 42 литров крови и ее компонентов сдали жители Ижевска в рамках акции «Донорская весна»

Ежегодно в Удмуртии сдают кровь около 16 тысяч человек. Фото: Минздрав Удмуртии

3 апреля в Ижевске прошла восьмая по счету акция «Донорская весна». Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в ней приняли участие 68 доноров.

Участники сдали более 42 литров крови и ее компонентов, что поможет спасти жизни минимум 20 человек. В министерстве отметили, что каждый год в Удмуртии сдают кровь около 16 тысяч человек, многие из них приходят в пункты 2-3 раза.

«За время существования нашей акции было собрано более тысячи литров крови, было спасено много человеческих жизней. Люди, которые начинали с нами, уже стали кадровыми донорами и сейчас по первому зову сотрудников станции приходят, сдают кровь и ее компоненты», – поделилась организатор акции «Донорская весна» Ольга Лихачева.

Помимо «Донорской весны» в Удмуртии проводят акцию «Донорская осень». Это необходимо для того, чтобы подтвердить факт того, что кровь подходит для переливания крови людям. Принять участие в акции могут совершеннолетние жители региона с пропиской, без проблем со здоровьем и весом более 55 кг.

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