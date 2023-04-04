Хирурги Ижевска прооперировали 58-летнюю женщину с зеркально расположенными внутренними органами

Фото: @elvira_pinchuk
Врачи ГКБ №6 прооперировали 58-летнюю пациентку с зеркально расположенными внутренними органами. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
Транспозиция органов – крайне редкий диагноз, который встречается примерно у одного из 10 тысяч человек. Для спасения пациентки нужно было вырезать желчный пузырь. Операция длилась чуть более часа. Врачам пришлось быть крайне осторожными – оперировать нужно было левой рукой, а не привычной правой. Медицинское оборудование также переместили на противоположную сторону.
Ближайшие 4 дня женщина проведет в стационаре под наблюдение врачей, а затем сможет вернуться к привычной жизни.
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