Пожар площадью 6 квадратных километров произошел в Удмуртии 4 апреля

Никто не пострадал. Фото: ПСЧ-37 @psch37

4 апреля, примерно в 15:10 недалеко от деревни Столярово произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной части №37.

Фото: ПСЧ-37 @psch37

По предварительным данным, по неосторожности неустановленных лиц при обращении с огнем загорелась сухая трава. Пожарные прибыли на место происшествия уже через 7 минут после поступления звонка. Для тушения задействовали 13 человек и 4 пожарные автоцистерны.

Общая площадь пожара составила 66 062 квадратных метра. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: ПСЧ-37 @psch37

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