Двух детей с переохлаждением ног спасли в пойме реки Чепца в Глазове

Детей госпитализировали в больницу. Фото: МЧС Удмуртии

4 апреля, примерно в 19:00 в Глазове два ребенка застряли в пойме реки Чепца. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Мальчики 8 и 10 лет пришли сюда поиграть и забрались на возвышенность. Но по пути домой один из них провалился в воду. К счастью, ему удалось выбраться, но из-за испуга дети решили вернуться к месту игр и стали звать на помощь. Проходившая мимо женщина вызвала спасателей МЧС и ПСС Удмуртии.

Специалисты отметили, что мальчики не смогли бы найти ведущую к берегу дорожку, даже если бы захотели – река разлилась и отрезала детей от суши.

«К детям уже было невозможно подобраться, стояла вода, поэтому мы объехали по мосту на другой берег реки, шли до них около километра через лес, но и там метров 15-20 уже была вода. Мы приняли решение идти за ними, пока не случилось беды. Вода уже была нам по пояс. Добрались, взяли их на руки и понесли на берег», – сообщил начальник караула ПСЧ-17 Сергей Торопов.

Одного из мальчиков несли до кареты скорой помощи на руках. Фото: ПСС Удмуртии

Уже на берегу с детей сняли мокрую одежду, а затем разогрели их, обтерли и укрыли теплыми одеялами. Отметим, что температура воды в реке держится на отметке +5,8°С. Одного из мальчиков уложили на носилки, а другого несли на руках до машины скорой помощи. Обоих пострадавших госпитализировали в детское соматическое отделение с диагнозом переохлаждение ног.

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