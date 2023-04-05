Илья Прозоров покидает пост главы Воткинского района

Фото: @prozorov_ip

После 5 лет работы Илья Прозоров решил уволиться с должности главы Воткинского района. Последний рабочий день – сегодня, 5 апреля. На своей странице ВКонтакте чиновник объяснил это решение заботой о семье и «деле жизни» его отца, который уже не может заниматься хозяйством из-за возраста.

«Время на посту главы Воткинского района навсегда останется в памяти, как особенный период в жизни. Хочу поблагодарить за совместную продуктивную работу людей, частью команды которых я являлся: главу Удмуртии, правительство региона Госсовет республики, глав районов и городов Удмуртии. Отдельное спасибо моей команде администрации, начальникам территориальных отделов и Совету депутатов, общественным организациям. Также благодарю руководителей организаций и предприятий района и их коллективы», – сказал Прозоров.

В ближайшее время совет депутатов рассмотрит его заявление, а также назначит того, кто будет временно исполнять обязанности руководителя района.

Напомним, Илья Прозоров руководил Воткинским районом с мая 2017 года.

СПРАВКА:

Илья Петрович Прозоров родился 13 апреля 1985 года. В 2015 году окончил ИжГСХА. Избрался депутатом от Большекиварского избирательного округа №2. Ранее занимал пост главы фермерского хозяйства.

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