Улицы Ижевска окутал пылевой туман

Горожане жалуются на пыль в воздухе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С приходом апреля жители Ижевска столкнулись с уже привычной и неприятной проблемой – пылью на улицах. Песок, выхлопные газы автомобилей, пыль от стирания шин и реагенты, которыми зимой в городе посыпают дороги – и всем этим мы дышим.

«Невозможно выйти на улицу – везде буквально пылевой туман. Дышать нечем и к тому же вся эта грязь оседает на коже», – жалуется ижевчанка Мария.

В администрации города сообщили, что работы по очистке дорог уже ведутся.

«Уже полторы недели на дорогах работают уличные пылесосы, также накопившийся за зиму смет дорожные рабочие убирают с обочин вручную. Идет сбор мусора и с газонов. На этой неделе коммунальщики приступили к мытью дорог», – заявили в пресс-службе.

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