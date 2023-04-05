Новый сезон в парке Горького в Ижевске стартует 8 апреля

Позднее проведут праздник, посвященный открытию нового сезона Фото: Амир Закиров

Парки Ижевска активно готовятся к наступлению летнего сезона. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас в любимом горожанами парке Горького «наводят лоск».

На площадке для отдыха убирают прошлогоднюю листву, мусор, а также обновляют бордюры и фудкорт. Ижевчан приглашают принять участие в субботнике, который пройдет 6 апреля в 11:00.

Парк откроют для посещения уже 8 апреля – будут работать некоторые аттракционы и зоны фудкорта. Позднее проведут праздник, посвященный открытию, но точной даты пока не называют.

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