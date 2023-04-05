66-летний житель Можги убил и расчленил знакомого

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Можге по обвинению в убийстве осудят 66-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 10 января мужчина пригласил в гости 39-летнего знакомого и предложил ему выпить. Товарищи поссорились, и обвиняемый несколько раз ударил собутыльника ножом в шею и голову. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Чтобы избежать уголовной ответственности, обвиняемый расчленил тело друга циркулярной пилой. Он планировал вывезти его в лесной массив, но в итоге оставил у себя во дворе. Там останки и обнаружили полицейские, которые разыскивали погибшего по заявлению родственников.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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