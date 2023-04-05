Более 11 тысяч жителей Удмуртии слегли с ОРВИ за минувшую неделю

Чаще всего болеют дети младше 14 лет Фото: Мария Бакланова

С 27 марта по 2 апреля диагноз ОРВИ поставили 11 021 жителю Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего болеют дети младше 14 лет – среди них зарегистрировали 5 776 случаев заболевания, что составляет более 52% от общего количества пациентов. В связи с этим на карантин закрыли 2 класса в 2 школах и 19 групп в 16 детских детских садах.

5 945 заболевших выявили в Ижевске, это 54% от общего числа пациентов. Также было выявлено 88 случаев гриппа, из них гриппа А – 6, гриппа В – 82.

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