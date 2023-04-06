Прокуратура через суд обязала Минприроды Удмуртии выпустить новую редакцию Красной книги

Прокурору пришлось обращаться в суд, чтобы в Удмуртии переиздали Красную книгу Фото: Диля Ахмадишина

Природоохранный прокурор вынес представление министру природных ресурсов Удмуртии из-за того, что в республики не выпустили новое издание Красной книги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По закону новое издание Красной книги должно выходить раз в 10 лет. Но Минприроды не приняло мер для этого. Министру вынесли представление, но нарушения не устранили.

Тогда природоохранный прокурор обратился в суд. Тот удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение решение контролируется.

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