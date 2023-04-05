На 9 лет отправили в колонию полицейского из Ижевска за торговлю информацией об умерших

На взятках мужчина заработал 340 тысяч рублей Фото: Архив КП

Экс-полицейского из Ижевска осудили за получение и дачу взятки при торговле информацией об умерших в городе. Об этом сообщает пресс-служба первомайского районного суда.

Напомним, с 2018 по 2019 год мужчина занимал пост начальника смены дежурной части отдела полиции №5 и за деньги выдавал «Городскому похоронному бюро» информацию о недавно умерших жителях Ижевска и их родственниках. Общая сумма взятки составила 340 тысяч рублей. Когда начальство узнало о его махинациях, полицейского уволили. Тогда он устроился на работу в ритуальное агентство и с 2019 по 2020 год подбил двух бывших коллег продавать ему информацию по той же схеме. Суммарно он выплатил им 455 тысяч рублей.

В судебном заседании экс-полицейский частично признал вину. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, назначил штраф в размере 510 тысяч рублей, а также лишил права работать в государственных и муниципальных учреждениях, в органах местного самоуправления сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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