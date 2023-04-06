В Ижевске создадут отделение Госфонда поддержки ветеранов СВО

Власти уже ищут кандидатов на должность социального координатора Фото: Иван МАКЕЕВ

К лету 2023 года в Удмуртии планируют открыть региональное отделение Государственного фонда «Защитники Отечества». Обратиться туда за помощью смогут участники СВО и боев в Донбассе, а также семьи погибших военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Председателем правительства республики подписано соответствующее распоряжение, сформирована межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей. Сейчас рассматриваются варианты помещений для размещения филиала фонда в Ижевске», – сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова.

Для экономии времени и удобства граждан все услуги от подачи заявления до получения результатов будут оказываться в одном отделении. Уже сейчас власти заняты подбором кандидатов на должность социального координатора.

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