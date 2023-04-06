Мужчина провалился под лед на пруду в Ижевске

Мужчина провалился под лед. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Накануне, 5 апреля около 19:35 поступило сообщение, что мужчина 30–40 лет на вид провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Спасатели поисково-спасательной службы Ижевска прибыли на место происшествия на аэролодке. Они вытащили мужчину и доставили на спасательную станцию.

«Мужчина находился в сознании. До прибытия медиков мы оказали ему первую помощь, у мужчины наблюдалась умеренная стадия гипотермии», – прокомментировал спасатель поисково-спасательной службы Ижевска Андрей Шульгин.

Пострадавшего увезли на скорой помощи с общим переохлаждением.

Жителям Ижевска напоминают, что сейчас опасно выходить на тонкий лед.

Ранее пришлось спасать двух детей, которые застряли в пойме реки Чепца.

Ищите нас в Telegram https://t.me/izhkp и Viber https://invite.viber.com/?g2=AQBY6kxBK/e8MU7kXIo/m6sEhpcz8/F2BCOYIVwq/g7uDQIJQujnplQmb/MD5O1X&lang=en – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Когда в Ижевске отключат отопление?

Прокуратура через суд обязала Минприроды Удмуртии выпустить новую редакцию Красной книги

Более 11 тысяч жителей Удмуртии слегли с ОРВИ за минувшую неделю