Особый противопожарный режим ввели в Малопургинском районе Удмуртии

Фото: @psch37

5 апреля на территории Малопургинского района установили особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба ПСЧ-37, такое решение принял глава района.

В настоящее время местным жителям запретили посещать леса и разводить костры, в том числе на территории поселений, садоогородов, предприятий и организаций. За нарушение режима, в соответствии со статьей 20.4. Кодекса РФ, гражданам грозит штраф в размере 2000-4000 рублей, должностным лицом – 15-30 тысяч рублей и юридическим лицам – от 200 до 400 тыс. рублей.

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