Слесарь погиб при обрушении грунта в Удмуртии

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Алнашах возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины во время земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, 4 апреля слесарь муниципального предприятия устранял последствия прорыва в сети водоснабжения. В какой-то момент грунт обрушился и полностью засыпал мужчину. От полученных травм работник скончался на месте.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили начальника погибшего и его коллег, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу. Отметим, что виновным грозят принудительные работы или же лишение свободы на срок до 4 лет.

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