В Ижевске осудили владелицу бассейна, в котором отравилось 11 человек

Подсудимая вину не признала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ижевске за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, осудили 45-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, женщина оборудовала бассейн на своем участке в микрорайоне Орловское и сдавала его в аренду для отдыха. 13 апреля 2021 года этой услугой воспользовалась компания, которая отмечала День рождения. В бассейне отдыхали 16 человек - 8 детей и столько же взрослых.

После купания 11 человек (в том числе 8 детей) почувствовали себя плохо и им потребовалась медицинская помощь. В больнице им поставили предварительный диагноз - отравление парами хлорсодержащего препарата.

В судебном заседании владелица бассейна, которая не проследила за качеством воды, вину не признала. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей, смягчив наказание с учетом нахождения осужденной под стражей до 80 000 рублей.

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