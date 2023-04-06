За апрель в Ижевске побито 3 температурных рекорда

В ближайшие дни столбик термометра опустится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 3 по 5 апреля в Ижевске обновились сразу 3 температурных рекорда 40-летней давности. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В последний раз аномально теплый апрель отметили в 1983 году, но 2023 решил «внести коррективы». Так, 3 апреля воздух прогрелся до 17,4°С (в 1983 году 15,0°С), 4 апреля – 17,1°С (в 1983 году 15,6°С) и 5 апреля 17,1°С (в 1983 году 16,0°С).

«Так тепло, как в прошедшие 3 дня, с 3 по 5 апреля 2023 года, за всю историю метеонаблюдения не было», – заявили синоптики.

Напомним, ранее эксперт объяснил аномально теплое начало апреля. Но по словам синоптиков, 6 апреля в регион начал поступать воздух с северо-западных регионов России. В ближайшие дни столбик термометра опустится и уже завтра не превысит значений 8°С.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

70 немцев за 15 часов: очередной выпуск «Историй нашей Победы» о героях войны

В Ижевске осудили владелицу бассейна, в котором отравилось 11 человек

Свадебные талоны, неудачные прически и привезенные из Москвы туфли: как выходили замуж в Ижевске в советское время