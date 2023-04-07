Сергей Панов ушел с поста главного федерального инспектора по Удмуртии

Причиной увольнения стало достижение экс-чиновником возраста 65 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

5 апреля главный федеральный инспектор по Удмуртии Сергей Панов ушел с занимаемой должности. Об этом сообщает «Ъ-Удмуртия».

Причиной увольнения стало достижение экс-чиновником 65 лет. До назначения нового ГФИ временно выполнять его обязанности назначили Алексея Воробьева.

Напомним, на пост ГФИ Сергея Панова назначили в апреле 2019 года. Ранее он занимал должность советника главы Удмуртии по правовым вопросам.

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