Работника «Ижводоканала» осудили за получение взяток

Суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы условно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

7 апреля в Ижевске за взяточничество осудили 39-летнего работника «Ижводоканала». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В конце 2014 года мужчина работал инженером-технологом и одной из его обязанностей был отбор проб сточных вод с предприятий города для определения степени загрязнения. После на основании результатов анализа воды устанавливается размер платежа за сброс загрязняющих веществ.

В пробе, взятой с автомойки в Индустриальном районе города обнаружили превышение концентрации вредных веществ и ушлый ижевчанин решил извлечь из этого выгоду. В январе 2015 года он предложил владельцу автомойки сделку – за деньги он будет отправлять в лабораторию не отходы организации, а пробирку с водопроводной водой. Предприниматель согласился и ежеквартально выплачивал предприимчивому инженеру по 15 000 рублей. Так, с апреля 2017 года по январь 2020 года работник «Ижводоканала» незаконно обогатился на 135 тысяч рублей. Его задержали в январе во время получения очередной взятки.

Суд приговорил виновного к 3,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, а также оштрафовал ижеванина на 270 тысяч рублей. Кроме этого, полученных в качестве взятки 120 тысяч рублей конфисковали и обратили в доход государства.

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