К концу апреля в Ижевске появится дорожная разметка

Нанесение дорожной разметки в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новая дорожная разметка на дорогах Ижевска появится только во второй половине апреля. Об этом сообщила администрация города.

Ее начнут наносить тогда, когда ночные температуры будут держаться на отметке не ниже +10°С. Такова технология работы с ней.

Стала известна и сумма, которую потратят на нанесение разметки на автодорогах общего пользования на территории Ижевска, – это более 23 млн рублей.

До 8 мая разметка появится на центральных дорогах – Удмуртской, Кирова, М. Горького, К. Либкнехта, пешеходные переходы – на всех дорогах города.

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