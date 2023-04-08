Псу Гоше из Ижевска, чей хозяин ушел на СВО, нашли новых хозяев

Пес Гоша. Фото: ГУ ветеринарии Удмуртии
Псу Гоше, хозяин которого участвует в спецоперации, нашли новых хозяев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртии.
Напомним, мужчина оставил свою 1,5-годовалую собаку на передержку на время своего участия в СВО. Дружелюбному и ласковому Гоше, который ладит с кошками и другими животными, стали искать новый дом: будку или в вольер с свободным выгулом по участку.
И вот 7 апреля пришло известие, что теперь у Гоши новые хозяева.
Пес Гоша. Фото: ГУ ветеринарии Удмуртии
«В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы пришла благая весть о том, что пес Гоша пристроен и обрел семью. Благодарим добровольца, который заботился о нем все это время», - подчеркнули в управлении.
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