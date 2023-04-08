Видео: Один человек погиб в ДТП в Удмуртии

Смертельное ДТП под Ижевском Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Около 18 часов 7 апреля произошло смертельное ДТП. Как сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртии, все случилось напротив дома 11 «а» по ул. Ленина с. Первомайский Завьяловского района.

Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в автомобиль Hyundai Matrix. В результате ДТП 34-летний водитель «пятнашки» погиб на месте происшествия. Его пассажиры – двое мужчин – получили травмы. Их увезли в больницу.

Смертельное ДТП под Ижевском Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Кроме этого пострадал 4-летний ребенок, который находился в иномарке. Его также госпитализировали.

По предварительной информации, погибший водитель был пьян – у него взяты пробы. Установлено, что все люди в отечественном авто не были пристегнуты.

Смертельное ДТП под Ижевском Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по УР

Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП уточняются.

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