«Истории нашей Победы»: постпред главы Удмуртии Сергей Смирнов рассказал о своем деде

Сергей Смирнов

В Удмуртии продолжается проект «Истории нашей Победы», где любой житель республики может рассказать о своих родных – тех, кто трудился в тылу и сражался на фронте в Великую отечественную войну, а также тех, кто защищает нашу Родину сегодня. Самые трогательные истории прозвучат с главной сцены празднования 9 мая в рамках концерта «Песни нашей Победы».

О военном прошлом своего деда рассказал в эфире радио «Адам» (12+, 104.5FM) Сергей Смирнов, постпред главы Удмуртии при президенте России и заместитель председателя правительства Удмуртии.

«Не без гордости расскажу про своего дедушку, которого мы называли дедушка Петя. Он встретил войну совсем еще мальчишкой, ему было 13 лет. А вот его старший брат Сергей ушел на фронт сразу – он был подводником. И буквально в первый год войны брат пропал без вести, после чего мой дед начал активно сбегать на фронт. Сбегал он три раза, а так как его отец, мой прадед, работал в уголовном розыске, его, конечно, находили и возвращали. Но коллеги прадеда в конце концов сказали, мол, слушай, если он три раза сбегал, то точно убежит еще раз, поэтому лучше сам его отправь туда.

Моего деда, тогда уже 14-летнего подростка, отправили на Соловецкие острова, в знаменитую школу юнг. Кстати, примерно в то же время там находился и Валентин Пикуль, который описал потом эту школу в своей знаменитой книге «Мальчики с бантиками». Отучившись в школе юнг, дед пошел служить на торпедных катерах, прошел всю войну. Примечательно, что всю войну он искал своего брата и хотел узнать его судьбу. После того, как война закончилась, дед доучился, поступил в институт и навсегда связал свою жизнь с океаном и морем, став ученым-ихтиологом. Он продолжал искать родного брата и только в шестидесятых смог узнать, что Сергей погиб при обороне Севастополя».

Кстати, Сергея Смирнова называли в честь брата его дедушки, которого он искал всю свою жизнь.

«Я, впитав романтику моря, впитав истории дедушки, – а я все детство ходил с ним на встречи выпускников школы юнг и на встречи друзей-фронтовиков, – в 11 лет поступил в школу юнг по месту жительства и пять лет проучился в кадетском классе, получив профессию судоводителя. Я горжусь своим дедом, горжусь этой историей. Всем жителям нашей прекрасной республики искренне советую принимать участие в проекте «Истории нашей Победы», рассказывать о своих родных в эфире, в Интернете для того, чтобы наши дети и внуки знали эти истории, гордились своими родственниками и старались им соответствовать», – подчеркнул Смирнов.

Как принять участие в проекте?

Любой из нас может поделиться историями своих родных:

- заполнить форму по ссылке;

- загрузить фотографию героя в альбом «Истории нашей Победы 2023» в группе радио «Адам» ВКонтакте, а историю опубликовать в описании к этой фотографии;

- отправить текст истории и фотографии в мессенджеры радиостанции «Адам»: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8-912-007-08-05;

- отправить историю и фотографии на почту hello@cdm.team, указав в теме письма «Истории нашей Победы».

Истории принимаются по 8 мая включительно.

Проект проходит при поддержке правительства Удмуртии.

Организаторы проекта – медиахолдинг Centre digital & media и ижевская радиостанция «Адам».

Сроки проведения: с 20 марта по 9 мая 2023 года.

12+

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