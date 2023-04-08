Белая медведица из Ижевска утонула в Большереченском зоопарке

Фото: vk.com/bol_zoo

Белая медведица Забава погибла в Большереченском зоопарке. Ей было всего 9 лет. Она родилась в зоопарке Санкт-Петербурга, через год ее перевезли в зоопарк Удмуртии. 3 года назад Забава сменила дом и поселилась в зоопарке в Омской области.

Информацию о гибели подтвердили в министерстве культуры Омской области.

«7 апреля в зоопарке произошел трагический случай – погибла белая медведица Забава. Зоотехники при очередном обходе не обнаружили ее в вольерах. Медведица нырнула в свой бассейн и уже из него не вынырнула. Тело животного было извлечено», - уточнили в ведомстве.

Отметим, накануне гибели животного, 6 апреля в группе зоопарка «ВКонтакте» выложили видео, где медведица ныряет в воду и нежится на солнце.

«Доброе утро, друзья! У нас на арене гуру чистоты — наша Забава. Самое интересное, что она не только развлекается в своей «ванне» (плещется, окунает туда свою еду, а потом вылавливает), но и активно моется. Прямо лапой!»

Сейчас устанавливаются причины произошедшего, результаты вскрытия будут обнародованы.

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