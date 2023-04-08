Тренер рассказал о пользе занятий по растяжке

Фото: donsport.ru

Можно ли сбросить вес, посещая занятия по растяжке? На этот вопрос в беседе с RT ответил фитнес-тренер Станислав Милославский.

По его словам, человек, занимающий спортом, всегда тратит определенное количество калорий.

«Количество калорий разниться в зависимости от возраста и веса человека. Так, если он затрачивает на подобную работу больше калорий, чем потребляет, то вес будет снижаться», –уточнил Станислав Милославский.

Мышцы во время занятий по растяжке получают нагрузку, только в статической форме и в меньшей степени, чем при обычных тренировках.

«Если человек ходит на такие занятия, результаты будут заметны достаточно быстро. Если же говорить о результатах в плане изменения форм тела, фигуры – здесь нужно следить за количеством потребляемых и сжигаемых калорий», – подчеркнул эксперт.

Поэтому ходить на растяжку нужно, потому что тело все равно будет чувствовать эффект от занятий.

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