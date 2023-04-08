Светомузыкальный фонтан в Ижевске начали готовить к запуску

Вот так светомузыкальный фонтан выглядит вечером Фото: Архив КП

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска начали готовить к запуску. Правда, на полную мощность его запустят только к майским праздникам. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев у себя на страничке «ВКонтакте».

«На этой неделе специалисты приступили к проверке технического оборудования, электропроводки. Напор струй обеспечивает 61 насос, все они вручную разбираются, очищаются от мусора и грязи», - подчеркнул Олег Бекмеметьев.

Сейчас специалисты снимают с фонтана крышки, проверяют каждую форсунку на исправность. Далее они промоют приямки по периметру фонтана и внутреннюю чашу. Только после этого они будут проводить пробный запуск фонтана.

«При благоприятных погодных условиях запустить фонтан на полную мощность планируется к началу мая», - уточнил градоначальник.

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